陳建州（黑人）過去是中華男籃選手，因十字韌帶斷裂結束選手生涯轉型成為通告藝人、主持人，與范瑋琪結婚後生下兩子，2020年宣布成立「P. LEAGUE+」，是台灣自中華職籃解散後首個職業籃球聯盟，成為執行長後他幾乎淡出螢光幕，但仍透過社群平台和粉絲互動；近日他透露妹妹Vicky生重病，需要等器官移植，不少網友為他們加油打氣，防疫女神賈永婕也伸出援手了。

陳建州今（1日）透過限時動態透露幫妹妹Vicky借了醫療級呼吸神器，「謝謝永婕幫忙介紹了這麼專業的廠商，Thanks」，同時不忘幫妹妹打氣，賈永婕轉發陳建州貼文，回了3顆愛心表情符號暖心喊話：「加油加油」。陳建州5月31日在社群平台發布貼文，透露妹妹住院24天，近日終於可以出院，「因為她的肺功能盡量不能太喘，所以只能背著她上樓，已經不記得上一次背著她是什麼時候了。」

賈永婕幫忙介紹醫療廠商。（圖／陳建州、賈永婕Instagram）

他不忘感謝台大醫院的專業照顧，也謝謝幫助妹妹的朋友們，不過陳建州沉重表示「妹妹接下來就是要等待器官移植才有機會，一切就交給上帝來安排了。」影片中陳建州背著妹妹一層爬上公寓，期間不忘關心妹妹狀況，進門前也提醒妹妹慢慢來，互動充滿對家人的愛。陳建州隨後也將器官捐贈的宣導發在社群平台上，希望能將大愛散播給需要幫助的人，不少網友看到後紛紛為他們打氣：「這條路很慢長，但這會是她很辛苦的路程。只能為你妹妹禱告了！願她可以康復以及平安」。