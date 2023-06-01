美國暴力式升息，去年下半年壽險業爆發美元保單解約潮；壽險公會今表示，近來新台幣匯率回穩，加上壽險業陸續調升宣告利率，增進商品吸引力，美元保單解約狀況已逐漸改善；而解約是否衍伸壽險業「入不敷出」？壽險公會指出，保費加上利息收入遠大於保險給付，強調現金水位充裕。

壽險公會指出，今年第1季壽險業利息收入超過2000億，較去年同期1803億成長12％，綜合考量保費收入及利息收入後，現金流入大於保險給付；統計截至今年第1季止，整體壽險業財報「現金及約當現金」部位高達1兆元，資產占率逾3％，資金水位合理充裕，壽險公會認為，會員公司都會密切監控金流狀況，高度重視流動性及資產品質，確保流動性穩健無虞。

據統計，今年1至4月美元傳統型保單解約金為1800億，解約比例仍然偏高，不過，月平均解約金相較去年第4季的高峰值已下滑約34％，此外，今年第1季保費收入扣除保險給付僅負19億元，較去年第4季的負1229億元也大幅縮小。

壽險公會表示，伴隨美元保單解約緩和，短期內保險給付雖可能受其他給付（如生存及滿期給付）影響而波動，但預期保費收入與保險給付之差距將逐步改善。