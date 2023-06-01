每年5月31日是「世界無菸日」（World No Tobacco Day）。加拿大衛生週三（5月31日）宣布菸害防制新規，要求健康警語必須直接印在境內販售的每一支香菸上，例如「吸菸引發陽萎」、「香菸導致血癌」等等，盼藉此嚇阻有意嘗試吸菸的青少年遠離菸害、鼓勵癮君子戒菸，新規8月1日生效。這在全世界對抗菸害是前所未見的作法，台灣衛生當局或可借鏡。

綜合加拿大廣播公司、美國有線電視新聞網報導，用於直接印在香菸上的警語一共6組，英、法雙語並陳，例如「香菸致癌」、「香菸損害你的器官」、「二手菸傷害你的孩子」、「每一口都有毒」，不論吸菸者用什麼角度拿菸都看得到近在眼前的警語。

除此之外，加拿大政府也公布用於印在香菸盒上的新式警示，佔菸盒面積至少必須達到75%，警示內容包括最新菸害研究結論。

加拿大衛生部在今年世界無菸日當天公布最新對菸害措施，要在每一根香菸加印健康警語。

加拿大癌症協會資深政策分析員康寧罕（Rob Cunningham）說：「加拿大境內賣的每一支香菸加印警語，這是世界前所未見的先例。癮君子每吸一口菸就會看到一次警語。青少年常常因為朋友分享而接觸菸品，「借一根菸」時就會看到警語。希望各國能跟進加拿大這項開全球之先的作法。」2021年調查顯示，加拿大15歲以上民眾10%吸菸。

新規8月1日正式實施後，加拿大就會成為全球第一個在香菸上加印警語的國家。政府採取分階段實施的方式提供緩衝期，明年7月31日前，菸商須在特大號尺寸（8.3公分至8.5公分長）的香菸加印警語；一般尺寸（7公分至7.3公分長）與更短的香菸必須在2025年4月30日前合規。

明年4月30日之前，香菸盒必須印上新的一組警示圖，一共14張；零售商店販售的香菸盒內也將印上最新警語。預計再過2年之後，政府會再推出14張新的警示圖。

本次拍板公告的新規來自於去年6月提出草案，這是加國對抗菸害政策的一大進展，目標是在2035年之前把吸菸者佔比降到全人口5%以下。加拿大心臟病與中風基金會執行長羅斯（Doug Roth）說，加拿大在菸害警語方面如今已居全球領導地位，「菸草殘留物造成的疾病與死亡是可以預防的，這些重大新作法會保護年輕人，也能支持癮君子努力戒菸」。

加拿大衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）說，吸菸一直是加國民眾過早死亡的主因之一，全國每年死於菸害疾病的人數多達4萬8000人，「明年起，這些新規定有助於讓全國每一個人都能接收到可信的菸害警告，人人都能為自己做出健康的抉擇」。加拿大衛生部2017年統計，全國用於菸害相關的醫療與經濟成本估達123億加幣（約新台幣2788億元），醫療體系支出金額就佔了61億加幣（約新台幣1382.7億元）。

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