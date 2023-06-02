根據法規，若上市櫃公司確定變更股利政策，必須在原訂停止過戶日12個營業日前公告，以泰山為例，7月6日為停止過戶開始日，若確定變更股利政策，最晚必須在6月16日中午前完成公告。

泰山5月31日股東臨時會全面改選董監事，市場派龍邦取得過半席次，泰山經營權變天。對於泰山是否如期於7月17日配發每股4元現金股利，龍邦董事長劉偉龍表示「需衡量最大利益後再決定」。外界高度關注，取得泰山經營權的龍邦若調整泰山已宣布的股利政策，是否合法。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，依公司法及泰山公司章程規定，股利分派應經董事會決議，泰山5月已發布重訊公告董事會決議每股配發4元現金股利，預計7月17日發放，停止過戶期間為7月6日至10日。

針對龍邦入主泰山後，將重新評估股利政策一事，張子敏表示，經過確認，目前泰山並未發布相關重訊，金管會已請證交所持續注意後續發展情形並妥適因應。

張子敏解釋，法令並無規定上市櫃公司不能變更股利政策，但必須符合3大條件，第一，上市櫃公司調整股利政策可能影響投資人決策，若確實有意變更股利政策，上市櫃公司應先審慎評估對投資人及市場影響。

第二，必須經過董事會決議，並在股東會追認；第三，若上市櫃公司確定變更股利政策，依法必須在原訂停止過戶日12個營業日前公告，以泰山為例，7月6日為停止過戶開始日，因此最晚6月16日中午前必須完成公告。

張子敏解釋，必須在停止過戶日12個營業日前公告的規定，主要是考量可能涉及投資人放空回補需求，要讓投資人有時間可預先準備因應，以便減緩對市場衝擊。

張子敏重申，按照法規，上市櫃公司確實可依法定程序執行，不過公司應審慎評估，因變更股利政策，對市場及投資人可能會造成影響。

他直言，雖然在法規上確實可如此執行，但投資人已執行投資決策，可能會有投資人因出現不利損失，進而提起告訴，公司必須審慎評估。

有媒體詢問，變更股利政策是否會涉及操縱股價，張子敏表示，此為假設性問題，要看到時實際情形，證交所一向有監視制度，都有相應機制可處理。