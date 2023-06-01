對於民進黨前黨工遭性騷擾，向上反映後卻遭吃案，前立委郭正亮質疑賴清德，林飛帆沒事喔？要不要取消林飛帆的提名？

民進黨婦女部前黨工昨（5／31）發文控訴，遭性騷擾後向上級反映，卻遭冷言冷語、吃案，引發軒然大波，時任婦女部主任、現任黨副祕書長許嘉恬今（1）日因此請辭。

對此，前立委郭正亮今日在中天電視《大新聞大爆卦》質疑，賴清德臉書最後一句話「不會就這樣算了」，那要不要取消林飛帆的提名？林飛帆今天道歉就結束了？許嘉恬事實上有跟林飛帆做報告ㄟ！林飛帆是按住不呈上去！或者是說，許嘉恬送了案子往上呈，林飛帆敢處理嗎？現在息事寧人，林飛帆沒事喔？

郭正亮更砲轟，范雲這次也跳出來，但過去有幫高嘉瑜講話嗎？這件事蔡英文賴清德已經定調，蔡英文要不要問自己，是不是因為認識「輝哥」，所以黨內的人不敢處理？有沒有自己反省過是這種問題？要不要把林飛帆找來問「你為什麼不往上送？」外界也會問，林飛帆要不要停止提名？這是合理的邏輯！「我們不會這樣就算了！」

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