新北62歲陳姓婦人疑似酒醉，5月31日晚間由女兒駕車載返家中休息，結果車剛停進機械停車場的車位時，陳婦下車一個踉蹌，不小心一腳卡進機械停車格的縫隙，消防人員獲報趕抵現場後，立即使用電動撐開器協助陳婦脫困，後送往市立三重醫院急救，所幸送醫後無大礙。

這起意外發生在昨日晚間10時19分許，陳婦出席宴會酒醉，由女兒駕車載返三重區中正南路的住處，當車輛停進地下停車場的機械停車格後，步履蹣跚的陳婦一不小心一腳踩空，卡進機械停車格的縫隙。

消防人員獲報趕抵現場後，立即使用電動撐開器協助陳婦脫困，發現她的左膝血腫並擦傷疼痛，立即送醫治療，就醫後已無大礙。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，民眾若酒醉或身體不適時，務必請家屬陪同於身旁保護安全，若不慎跌倒或造成如撞擊或墜落的「高能量傷害」時，切勿隨意移動患者，趕緊撥打119請求協助，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成二度傷害。

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