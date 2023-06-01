美式賣場好市多提供各式各樣的商品，滿足許多會員的生活需求。一位女子近日大讚，好市多的M牌胡椒相當好用，成份也很單純，是佐料的好選擇，貼文一出引發熱議，許多人指出該款調味料相當萬用，在各式肉類、炒菜、海鮮等料理都可以搭配使用，更是拿來醃肉的好夥伴！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享自己愛用的M牌胡椒，「成份單純，用1次就回不去了，推薦給喜歡加佐料的朋友～」；仔細觀察胡椒內容物，成份包括大蒜、黑胡椒、鹽、黑糖、洋蔥、紅甜椒、巴西里香芹、大蒜油等。

對此，許多人紛紛回應，「無敵好用，神粉！」、「這超好用，煮火鍋、煎魚、烤雞腿都可以撒上去」、「烤玉米，抹上奶油烤好再撒這蒜鹽粉加起司粉超好吃」、「剛被朋友推坑，真心好用～本來都撒胡椒鹽，現在直接用這瓶取代胡椒鹽」、「改名叫『鹹豬肉醃料』應該會賣得比較好，大家可以試看看，1罐直接到位」、「拿來醃烤肉的雞腿肉、雞翅也超好吃」。

不過也有不少網友指出，其實這款胡椒容易受潮，保存不易，「買了都放到裡面結塊」、「很容易受潮！」、「買了幾次都用1/5，其他整個結塊硬掉」，內行人則分享保存方法，「以前在國外就用到現在，台灣比較潮濕可以放冰箱保存，蒜頭鹽也幾乎家家必備」、「其實可以先用密封袋裝一半以上放在乾燥的地方保存，等用快完了，再倒過去」、「這玩意真的好用，但是因為量多，所以常常沒用完時就開始結塊受潮，我都是回家先分裝，丟防潮箱或冰箱，如果有結塊可以微波加熱，又會馬上香氣四溢」。