大陸國台辦昨稱台灣民眾赴陸團遊不需要兩岸協商，陸委會副主委詹志宏今日表示，很多事情都是要經過一定程度的互動磋商安排，得到妥善且彼此接受的共識後才順利推動。他強調，現存的問題要先解決，而「小兩會」既然已經是協議裡面建立的機制，「國台辦不敢出面跟陸委會談，海協會不敢出面跟海基會談沒關係，你就讓小兩會負責」。

詹志宏1日主持例行記者會，被問到國台辦發言人朱鳳蓮說兩岸旅遊開放不需要協商，他首先強調「現存的問題要先解決」。他表示，雙方觀光客要高高興興且平安地往來，而旅遊途中難免會有一些意外事件，如果說台灣旅客在當地發生意外，還在說要怎樣的政治前提才派人的話，這就不是一個正常健康永續的觀光交流方式。

詹志宏提到，小兩會既然已經是協議裡面建立的機制，白紙黑字都有，那就讓小兩會去處理。「國台辦不敢出面跟陸委會談，海協會不敢出面跟海基會談沒關係，你就讓小兩會負責」。兩岸航點也是在航空小兩會的互動溝通下才慢慢開放，而這個就是經過一定程度的互動磋商安排之後，得到妥善且彼此接受的共識，接下來就能很順利推動相關業務，「這是我的原意」。

詹志宏補充說，很多旅行業者告訴我們過去累積的一些問題，包括積欠團費，及大陸旅行團過來台灣有哪些旅行社可以接待等，這在過去都有一些潛規則，對旅行業者是不公平的。他強調，這些問題雙方都要先講好，而小兩會過去已經有很豐富的互動經驗，相信只要雙方透過小兩會，進行一定程度的意見交流互動，應該不難達成共識，以早日來開放雙向旅遊。

交通部觀光局長張錫聰日前表示有和陸方溝通，詹志宏指出，這就是在旅行小兩會的協議規範之下建立的聯繫機制，而交通部及觀光局都講得很明白，對等交流就是「你同意接受我的團過去，那我也希望你放鬆管制，你的團、你的觀光客也要到台灣來」，不能只是片面的。