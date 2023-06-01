台南市第63屆公私立國民中小學科學展覽會頒獎典禮，今年共226件參展作品，97件獲獎，其中17件第1名的作品將代表台南市參加全國科展；市長黃偉哲今天頒獎表揚時，舉台南囝仔、輝達Nvidia創辦人黃仁勳為例，從小就對科學很有興趣，勉勵學子們在全國科展再創佳績，「未來台南也會以各位同學為榮！」

黃偉哲表示，最近很夯的AI晶片設計大廠輝達創辦人暨執行長黃仁勳是台南出身，從小就對科學很有興趣，他的父母也很支持科學教育，期待同學們未來在科學領域都能發光發熱，讓大家看到台南在科學教育的實力。

黃偉哲也提到，明年台南將承辦全國科展，他也勉勵所有學子繼續努力，明年把大獎留在台南。

台南市國民中小學科學展覽會今年參展作品分別為國小組125件、國中組101件，共分數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學（一）、生活與應用科學（二）等科別，各科組共17件第1名，7月將代表台南進軍全國科展。

東區東光國小獲國小組地球科學科第1名，由東光國小陳品澂、永福國小吳秉祐、蘇辰瀚共同合作，以「挖出學校遺構區底下泥砂的祕密」為題，利用採集坑洞裡泥砂，比較河流出海口地區的泥砂，發現學校不只有深埋在地底下豐富遺構，其實從探索泥砂、生物遺骸等海相沉積，更見證這塊土地海岸線的演變。

善化區小新國小獲國小組生物科第1名，以「『孑』殺－探討常見水中動物對孑孓的生物防治評估」為題，發現水田常見水生動物中，共有14種會取食孑孓，分別是斑節水螳螂、太平洋麗龍蝨、點刻三線大龍蝨等，經過不同水質條件測試，發現可應用於戶外景觀池、生態池或農業蓄水池，也證實除食蚊魚，水生昆蟲也能防治孑孓。

建興國中獲國中組數學科第1名，以「數字轉轉彎」為題，研究一種將給定數列及角度繪製成圖形的方法。復興國中獲國中組生活與應用科學（二）第1名，以「『纖』來變『膜』術」為題，將農業廢棄物稻殼纖維浸泡在酸、鹼液中，並加入明膠溶液，就成為用量省、成本低的可食性防水噴劑塗料，能製成防水紙吸管、防水紙盒，也可延長水果保鮮期，期待能取代市面的塑膠淋膜，還給地球乾淨環境。

教育局長鄭新輝表示，今年市科展恢復以往實體展出方式，科展作品作者到現場說明並詢答，現場發現學生們表達條理分明，節奏也掌握得很好，用心程度值得大家給予肯定與鼓勵。