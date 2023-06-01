徹底阻絕假投資詐騙就必須要從源頭管理，內政部長林右昌表示，他上任後明確主張，「投資廣告應該要實名制，平台業者必須負起企業的社會責任」。

然而「修法需要時間，阻詐刻不容緩」，林右昌指出，因此修法期間，他也主動前往拜訪 Meta、Line及Google，特別感謝各平台業者突破困難大力的支持配合，讓在等待修法完成的期間能和政府一同阻詐，減少受害者的金錢損失。

林右昌說，網路投資廣告實名制法案已三讀通過，相信未來將可以更有效地遏制網路投資詐騙，打詐是一場長期抗戰，我們還要繼續努力，守護民眾免於被詐。

他表示，我們與Meta（臉書母公司）建立綠色通道，讓假投資廣告從以往最快1天的下架速度，到現在可以最快在1小時內完成下架；其次，與 LINE 建立緊急通道，在發現假投資訊息後可立即通報平台、即時處理。

林右昌指出，5月1日起我們也與Google建立通報下架機制，光5月份已通報下架2705件的假投資廣告。

他表示，最近有許多過去被冒用影像的名人朋友紛紛表示，以前被冒用時求助無門的狀況已大幅改善，過去處理時間遙遙無期的情況也減少了，這是因為這陣子行政院團隊通力合作的初步成果。