民進黨前黨工透過臉書指控，自己在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。被同樣參選北市中正萬華立委的于美人點名出來說清楚，民進黨北市議員吳沛憶強調，黨中央一定要有處置，要對社會說明，「我們不要就這樣算了！」

吳沛憶今(1日)在臉書PO出民進黨最新聲明：第一，賴清德主席表示，任何性騷擾事件採取零容忍態度，遇到類似事件同仁在保護下得到應有調查跟真相，還有支持，整個通報機制是否不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必確保人員安全。第二，調查小組會儘速調查，並提出處置報告。第三，許嘉恬副秘書長即刻停職接受調查。

「我們不要就這樣算了！」吳沛憶表示，昨晚網路上傳出一封讓人心痛的求救信。有一位懷抱理想來到民進黨工作的年輕人，因性平事件帶著傷痛離開。昨天深夜民進黨黨部發出聲明道歉，並承諾「將繼續進行後續調查與相關懲處」。

吳沛憶強調：錯誤已經犯下，這件事我們不要再姑息。除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究，否則我們如何對社會說，民進黨是一個追求性別平等、公平正義的政黨？保護受害者是不容退縮的價值。事實調查及懲處是必要的，黨中央一定要有處置、一定要對社會說明。

吳沛憶直言：我們要盡力接住受傷的年輕人，我們更要保護好她，杜絕檢討受害者，避免二次傷害。我們不要就這樣算了！

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