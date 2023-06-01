迪士尼系列電影是不少人的童年回憶，其中《小美人魚》真人版於5月25日上映，讓不少粉絲嗨翻，豈料由於女主角找非裔女歌手海莉貝利（Halle Bailey）擔任，在網上掀起一陣抨擊聲浪，更有眼尖的網友發現知名影評網站IMDb遭到不少酸民狂刷負評。對此，IMDb也以新手段回擊了。

隨著真人版《小美人魚》上映，在網路上評論好壞參半。然而，由於女主角是由海莉貝利飾演，不少人認為其受到「政治正確」的因素影響，因而紛紛針對海莉貝利開轟，更在知名影評網站狂刷負評、低分，讓IMDb不忍更改其評分標準。

據外媒《紐約郵報》報導，因發現有部分網友試圖狂刷負評、低分，以拉低《小美人魚》的評分，對此，IMDb在美國、加拿大、英國、巴西和墨西哥等地的《小美人魚》頁面上指出，為了維持評級系統的可靠性，改採另一種「加權計算方式」，「儘管我們會接受並考慮所有用戶的評分，但並非所有投票對於最終評級的『影響權重』都相同。」並補充為保持評級可靠性，不會公開「加權」的確切方法。

‘Little Mermaid’ negative reviews compel IMDb to change rating system https://t.co/kfYU9ERWX2 pic.twitter.com/bRydae3Wjj — New York Post (@nypost) June 1, 2023

然而，IMDb此舉在社群上掀起一翻兩極討論聲浪，有支持者認為此舉可以改善酸民們惡意行為帶來的影響，但也有不少人認為IMDb在抑制「網路上不滿的聲音」，抨擊其在操控觀眾們的「言論自由」。

事實上，《小美人魚》自從公布選角結果後，對於女主角海莉貝利的爭議風波變持續延燒，不少人紛紛抨擊她的膚色不適合飾演該角色。儘管如此，包含飾演反派「凡妮莎」的23歲女星潔西卡亞歷山大（jessica alexander）在內，不少同電影演員、導演們都分別以各種舉動幫海莉貝利發聲，認為由她擔任女主角是當之無愧的選擇。此外，《小美人魚》上映4天輕鬆「游」破億萬，吸金將近1億2000萬美元，並順利登上全台週末新片票房冠軍，顯見不少觀眾還是認同海莉貝利的演出。