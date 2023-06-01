大陸實力派女星李冰冰擁有清麗脫俗的外貌，昔日和徐靜蕾、趙薇、章子怡、周迅、范冰冰合稱「四旦雙冰」，甚至接拍好萊塢大片，在海內外皆有高人氣；今年她踏入50歲，近日曬出多張在海邊盪鞦韆的照片，清涼打扮的她，露出不輕易見客的腹肌跟性感水蛇腰，驚呆眾人。

李冰冰工作室微博近日寫下：「落日餘暉，五月再見」，並上傳多張美照，只見她換穿兩套造型，在第一套服裝中，白色運動內衣搭配黃白印花長裙，中間露出鍛鍊有成的腹肌跟腰身，頂著美麗長髮的她站在鞦韆上，雙眼牢牢看著鏡頭，相當漂亮；第二套服裝中，李冰冰紮著包包頭，身穿U領藍色連身長裙，手上則拿著編織帽，赤著腳在沙灘上漫步，看上去頗為愜意、自在。

李冰冰海邊美貌令人驚豔。(圖/李冰冰工作室 微博)

粉絲們讚嘆她的驚人美貌，湧入留言區寫下：「老婆好美」、「50歲能保持這樣的美貌很厲害了！」、「整體狀態極佳」、「那腹肌沒有贅肉」、「還是我喜歡的那位冰冰」、「只要我的女神一笑，天地生輝」、「衣服好看，人更加好看。」

李冰冰先前投入影音平台的經營，首度上傳的影片身穿深V領白色長袖上衣，配上同色長褲，並配戴豪華項鍊、耳環等首飾，看上去貴氣十足，引起網友讚嘆，但許多人質疑會影響青少年的身心發展，向平台方檢舉，對此，李冰冰方回應被惡意舉報，且無任何觸法行為，更何況影片未被下架，可見符合平台的規範，呼籲網友不要隨意造謠，否認考慮採取法律行動。