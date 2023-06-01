義大利國寶級室內樂團體克里蒙納四重奏將於本月首度來台，並將以四把價值連城、有「提琴界最古老魔音」之稱的阿瑪蒂（Amati）傳奇名琴在台演出。

克里蒙納四重奏的四位成員，包含小提琴家古艾高（Christiano Gualco）、安德烈奧利（Paolo Andreoli）、中提家格拉馬利亞（Simone Gramaglia）以及大提琴家斯卡利安（Giovanni Scaglione），四人皆出生於義大利傳奇小提琴家帕格尼尼的故鄉熱那亞。自2000年成立以來，憑著高水準的音樂詮釋藝術贏得國際讚譽。

克里蒙納四重奏於2020年推出專輯《義大利明信片》，其中收錄知名作曲家莫札特、沃爾夫、柴可夫斯基和柏倫斯坦對於義大利的回憶，這張專輯獲得許多重要國際音樂雜誌熱烈的評價。此次巡演，四位演奏家將以《義大利明信片》為題展開在台灣的首場演出，除了專輯中的曲目外，也將演出歌劇名家威爾第唯一的室內樂作品《E小調弦樂四重奏》。

義大利克里蒙納從16世紀開始就是製琴重鎮，由於文藝復興商業活動的興起，樂器買賣的交易量龐大，刺激製琴產業蓬勃發展，各學派可見父子或家族傳承接續的情況，首屈一指的便是阿瑪蒂家族。其中，尼古拉是阿瑪蒂家族最偉大的製琴師，現在所謂的「阿瑪蒂式提琴」便是在他手中達到顛峰，同時，他也是當時克里蒙納製琴學校最優秀的老師，教導出瓜奈里、盧傑利、史特拉底瓦里等傑出製琴師，每一位皆是現代小提琴發展的重要推手。

克里蒙納四重奏本次來台，奇美博物館特別出借不輕易離館的兩把館藏名琴，尼可拉．阿瑪蒂小提琴和安德烈．阿瑪蒂中提琴；加上自義大利遠渡來台的的尼可拉．阿瑪蒂小提琴和艾科斯基金會慷慨商借，致敬阿瑪蒂家族的多姆．尼可拉．阿瑪蒂大提琴，展開傳奇名琴在台的四場巡演。

主辦單位巴哈靈感創辦人、指揮家梁秀玲表示，阿瑪蒂家族所製作的提琴可說是絕世珍品，其中為數不多的中提琴更是演奏家及收藏家追逐的對象。此次克里蒙納四重奏來台，使用全阿瑪蒂提琴展現義大利優良的四重奏傳統，台灣聽眾可親身體驗「提琴界最古老魔音」。

演出將於6月12日、14日、16日於台北國家演奏廳，6月18日在台南奇美博物館奇美廳登場。