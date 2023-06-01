據勞動部統計，目前有2,160家事業單位實施無薪假，實施人數增至1萬6,150人，本次家數增加27家，人數增加223人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。從實施人數來看，製造業以347家、7,596人最多，其次為支援服務業（旅行社）1,067家、5,341人，第三則是批發及零售業，有301家、影響人數1,328人；其餘行業實施人數都在千人以下。

製造業仍是重災區，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，在製造業中增減比較明顯，在金屬機電工業淨增485人，主要是三家廠商，包括有一家金屬機殼廠商增加200多人、2家工具機及零組件相關廠商分別實施100多人，但在資訊電子工業中，先前有一家半導體封裝測試廠商提前停止實施約200多人的無薪假，「原先預計要實施到7月底，但訂單明顯回流，而在5月底停止」；化學工業中，也有一家做塑膠包裝材料的公司，減少實施無薪假的人數，從約160多人、減少至80人。

黃維琛提醒，這時間點剛好是遇到新鮮人出來求職的畢業旺季，台灣整個大環境還是缺工，廠商雖然面臨短期的景氣變動，當新鮮人在求職，一到職就實施減班休息，一定會影響就業穩定，仍建議不要貿然實施無薪假，以免影響到整體的徵才。