讀者文摘台灣區「信譽品牌」（Trusted Brand）頒獎典禮於5月31日舉行，台灣銀行第18度榮獲「信譽品牌」銀行類金獎殊榮，顯現台銀以穩健的經營績效及優質的金融服務品牌形象深植人心，持續獲得消費者的信賴與認同。

台灣銀行表示，榮獲信譽品牌銀行類金獎，是全體同仁多年努力累積的成果，也是未來成長的動力，該行將再接再厲「以使用者為中心」，並注入「專業」、「創新」、「團隊」及「遵法」四大思維成為每位同仁的DNA，持續精進金融友善服務、提升科技創新量能、推動數位轉型發展，發揮領導銀行、全民銀行的角色，強化全面遵循體制，以堅韌步伐穩定向前，齊心戮力再創新局。

台灣銀行指出，近年，董事長呂桔誠以「三駕馬車」的經營策略均衡發展政府、企金及消金業務，獲利屢創新高，今（2023）年前四月再創歷史新高紀錄，不僅經營績效表現亮眼，資產品質及風險承擔能力亦維持在優質水準。同時，致力於金融核心職能，以自身影響力推動永續發展，期望成為民眾最信賴的銀行。

台灣銀行表示，近年來將永續發展聚焦於「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大主題，以實際行動為社會注入溫暖的正向力量，將永續金融理念深植於組織與文化，並進一步擴展至投融資對象，與各界攜手共同邁向永續經營。