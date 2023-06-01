不少人幾乎天天都會去便利商店買咖啡，不過有店員抱怨，常遇到消費者都不說究竟要冰飲還是熱飲，就算問了也只是呆呆地站在原地，讓這名店員在心裡面狂飆三字經。貼文一出，意外釣出一票店員認證，還分享了其他惹怒店員的行為，「直接說一杯咖啡的也很討厭」。

「說冰熱是基本！」一名男店員在論壇《Dcard》發文表示，許多消費者到超商點飲料時，都只會說「一杯拿鐵、一杯美式、一杯紅茶」，卻從來不說清楚要冰飲或是熱飲，讓他氣到狂飆髒話，直說：「超商不是通靈觀落陰的地方，店員不是乩童欸！幫你們結帳還需要起駕喔」。

貼文曝光後，意外釣出許多店員大吐苦水，飲料特製要求、冷熱飲搞混等都讓店員覺得火大，「還有要溫的，不然就是什麼4顆冰塊」、「直接說一杯咖啡的也很討厭」、「我要一杯大冰拿，熱的」、「每次遇到都會深吸一口氣，然後說大杯、中杯？冰的、熱的？要加糖或奶精嗎？客人就會傻傻的看著我」。

除此之外，過去也有超商店員在臉書社團《爆怨公社》發文，表示常有客人戴著耳機來點咖啡，但都不會把音樂暫停，或是拿下耳機，「對話從頭到尾都在跟我『蛤』，到底是在蛤X小？」讓許多網友深有同感，直說超商的工作繁雜，不要再給店員添麻煩。