「豐采520」建案工地發生天坑事件，遭縣府勒令停工至今，附近自強六街與光明六路東一段有昌益建設新建案將興建大樓開挖5層地下室，居民擔憂有安全疑慮。工務處指竹北各大型工地有深基礎開挖工程，將不定期稽查，並要求建商加強敦親睦鄰，昌益2日舉辦施工說明會，讓居民了解施工細節。

工務處表示，針對豐采520的建案工地，要求建商實施搶險配套措施內，必須要有監測周邊道路下方狀況的預警作為，廠商每10天須進場一次施作透地雷達，藉以達成及時發現異常、及時開挖改善效果。

透地雷達深度達地下10米，約10日即可得到數據及結果，而竹北市公所進行的表面波探測深度雖較深，但約須40天才可得知結果，為因應搶險，透地雷達為較優選擇，且因10天檢測一次，能連續觀察地下層狀況。

昌益建設案居民也有安全疑慮，並向縣議員蔡蕥鍹陳情，工務處也派員場會勘，並要求建商加強敦親睦鄰，之前要求其舉辦的說明會，昌益也主動在明天上午10時，於大千琉璃社區會議室說明整體施工，讓居民了解施工細節，也傾聽居民的訴求，力求做到讓居民安心。

工務處強調，針對竹北各大型工地有深基礎開挖工程，將不定期稽查，首波將針對竹北地區地下層開挖3層以上，或開挖深度10公尺以上的深基礎開挖工地，依據新竹縣建築物施工中管制要點規定加強查核，後續第二波將稽查範圍擴大至全新竹縣的深基礎開挖工地，確保縣民居住的安全，藉由預先稽查，達到維護公共安全和都市防災減災的功能。