元大銀行表示，即日起結合多家電子支付業者，推出一連串行動支付優惠好康，例如天母士東市場自即日起至2023年6月30日止，推出「icash Pay買菜最好Pay」活動，活動期間持icash Pay連結元大銀行帳戶於天母士東市場指定攤商消費單筆滿新台幣200元以上，即可享支付金額60％ OPENPOINT回饋；南機場夜市部分，元大銀行預計於6月中旬與icash Pay攜手推出50％優惠回饋。

中南部方面，在樂天桃園棒球場使用元大銀行帳戶連結台灣Pay在美食街指定商家消費，即可享有20％的高額回饋；另外，元大銀行和財金公司與台中市政府將在6/1到7/25聯合舉辦「台中消費五go力」活動，網羅超過500家餐飲場景，使用元大銀行帳戶連結台灣Pay享最高20％現金回饋。

往南部走，6月正值黑鮪魚季，元大銀行和一卡通Money針對東港和小琉球超過100家餐廳，自6/3到7/2舉辦「屏東黑鮪魚季」活動，活動期間使用一卡通MONEY連結元大銀行帳戶，於指定店家消費最高可享218元回饋。

放假不出門，元大銀行至2023年6月30日止，於7-ELEVEN使用icash Pay連結元大銀行帳戶直扣消費，單筆滿150元享10％ OPENPOINT回饋；6/1到6/30，適逢全盈+PAY周年慶，活動期間使用全盈+PAY「連結元大銀行帳戶」進行帳戶直扣消費單筆滿200元，贈50元全盈儲值金。

元大銀行提醒，加入元大銀行LINE官方帳號完成綁定與通知設定，消費即時訊息不漏接，更能降低盜刷盜用並有效提高阻詐機率。