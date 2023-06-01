上海市委書記陳吉寧今天會見了特斯拉首席執行官馬斯克一行。陳吉寧表示，特斯拉在上海的合作發展卓有成效，歡迎把握現代化建設和城市綠色低碳發展、產業轉型升級等機遇，加大在滬投資和業務佈局，在新能源汽車、儲能等領域深化合作，把更多新產品、新技術、新服務落在上海，讓科技更好為美好生活服務。

陳吉寧介紹了上海經濟社會發展相關情況。他說，中共二十大對中國大陸未來發展作出了戰略部署，中國式現代化是人口規模巨大的現代化、是全體人民共同富裕的現代化、是物質文明和精神文明相協調的現代化、是人與自然和諧共生的現代化、是走和平發展道路的現代化。

他表示，作為中國大陸的經濟中心城市和改革開放的前沿視窗，上海堅定不移深化高水準對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為全球企業在滬發展提供長期穩定、高效便利的服務舉措和政策供給。

馬斯克介紹了特斯拉新能源汽車、新型儲能等業務開展情況，對上海超級工廠取得的成功感到振奮，就把握綠色低碳發展機遇，拓展減碳新合作、開發綠色新產品、滿足市場新需求談了想法，希望持續深化與上海的各領域合作，更好服務中國大陸市場和全球市場。