台灣運彩xT1聯盟於1日舉辦2022-23賽季年度頒獎典禮，球員在風光領獎的背後，是付出許多汗水努力，獲得年度防守第一隊的高雄全家海神胡瓏貿，以及包辦多個獎項的新北中信特攻林韋翰，球季中帶傷打拚，胡瓏貿透露球季結束後已經動刀治療腰傷，林韋翰則是預計6月底、7月初膝蓋開刀。

胡瓏貿先前已經透過臉書發文表示，去年在中華隊集訓時受的腰傷一直未完全康復，自己在做起立、坐下的動作時痛苦萬分，比賽日也必須止痛藥，好在場上和團隊一起奮戰，球季結束後，他已經在上周二進行椎間盤微創手術，預計5個月完全康復，對於今年中華隊的邀約他只能忍痛婉拒，希望可以趕上職籃新球季。

海神隊執行長李偉誠補充，胡瓏貿已進行手術，球團也期待他新賽季滿血回歸。

而包辦本季抄截王、助攻王、年度防守球員、及年度第一隊、防守第一隊的林韋翰，是中信特攻仰賴的後場指揮官，球季中他因膝傷打打停停，封王戰前還都掛急診抽膝蓋積水到凌晨3點，才順利出賽、為球隊勝利出一份力，他說，經過諮詢兩位醫生後，九成機率會進行手術，時間大約是6月底、7月初。

林韋翰並說，自己已經33歲了，在傷勢治療上會保守一點，因此估計術後3個月回到球場訓練，大約半年左右康復回歸，要趕上新球季開打可能有點趕，粗估12月或是明年初回歸比較合適。