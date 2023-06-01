高雄市交通局打造「完全街道」，盼改善高雄交通環境。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

台灣交通意外頻傳，遭批評為「行人地獄」，學者呼籲，透過車道瘦身，將中間車道共用變成「偏心左轉專道」，以及結合人本交通設計，打造「完全街道」，不僅能改善左轉車擋住直行車問題，有效疏導交通之外，還能降低行人、左轉事故3至5成肇事率。高雄市交通局指出，目前有64處路口設置偏心左轉專道，經計算直行效率加快20％，後續會再與工務局配合畫設，改善交通環境。

據經濟合作暨發展組織（OECD）指出，台灣2020年每十萬人交通事故死亡人數為12.6，瑞典為2，日韓分別為2.7以及6，死亡率是大部分發達國家的4至6倍。

近期行人意外頻傳，台灣遭外媒批評為「行人地獄」，為洗刷汙名，高雄市交通局力推「完全街道」設計理念，通過「道路分級」、「車道瘦身」、「轉向車道」三關鍵點，以及如人行道等人本交通的設計，降低行人、交通意外。

陽明交通大學運輸與物流系教授吳昆峯指出，過往道路設計，多以6車道等偶數車道進行配置，以維車道平衡目的，但此配置卻也造成路口要左轉的車輛，無適當的停等空間，反而影響後方直行車通行，不但有礙行車效率，也增加事故發生風險。

吳昆峯指出，偶數車道透過瘦身，變成如5車道的奇數車道，最中間車道將變成共用「偏心左轉專道」車道，能有效改善直行車被左轉車擋住的問題，能加快交通效率外，還能減少事故發生；據統計，行人事故可減少50％，左轉事故可減少30至50％。

交通局表示，落實「人本」的城市，在道路設計上應捨棄以車為本規畫，並朝通用設計、完全街道之目標努力，近年持續針對道路設計不良路口、路段進行改善；目前有64處路口設置偏心左轉專道，經過車流分析，能加快直行車執行效率20％，後續也會跟工務局等單位共同合作，利用道路刨鋪時畫設新標線，盼藉由道路改造，改善交通環境。