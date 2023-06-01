台南市睽違16年將再次主辦全國運動會，市長黃偉哲表示，上屆破大會紀錄拿下金牌，今年要挑戰二連霸的現代五項選手胡翔說，「我會努力，把金牌留在台南！」黃更宣布將個人金牌獎金加碼到六都最高的35萬元，承諾市府會努力完善硬體設備、軟體設施與選手待遇，讓選手有良好的競賽環境，爭取榮耀也留住選手、創造佳績。

「全運會金牌獎金加碼至六都第一，爭取榮耀也留住選手！」黃偉哲今(1日)在臉書發文附圖表示，照片中這位秀氣中帶著銳利眼神的大男孩，是台南市的現代五項選手胡翔。胡翔從國小三年級就跟著教練接觸現代五項，馬術與游泳是他最有把握的項目，「我會努力，把金牌留在台南！」

黃偉哲提到，年僅18歲的胡翔，已經是第三次征戰全運會，上屆更是破大會紀錄，拿下金牌，今年要挑戰二連霸！不只是胡翔，台南許多優秀的選手都已摩拳擦掌，要挑戰自己也挑戰全國紀錄，「為了鼓勵他們，我宣布將個人金牌獎金加碼到35萬，是六都最高！」並且每月編列營養金支持，讓選手能放心立足台南，前進世界的舞台。

睽違16年，台南再次主辦全國運動會，黃偉哲承諾，市府會持續努力完善硬體設備、軟體設施與選手待遇，讓全國好手有良好的競賽環境，也讓台南再創佳績！