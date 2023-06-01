立法院教育及文化委員會今到亞洲無人機AI創新應用研發中心，聽取嘉義科學園區實驗中學籌備狀況。（蔡易餘辦公室提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義科學園區內將設置嘉科實驗高級中等學校，已規畫明年8月招收首屆學生，包括國小、國中及高中部新生各3班，以及雙語部2班，在校舍完成興建前，將借用長庚科技大學、嘉義大學校舍上課，至於設校預算，今年4月國教署已從15.8億元提高到22.9億元。

立法院教育及文化委員會今特地到嘉科實中籌備處關心設校進度，嘉科實中校長林怡慧表示，明年8月就會招收首屆新生，第一期校舍預計2025年12月完成，第二期校舍預計2027年11月完成，在校舍未建設完成前，113及114學年度國小、國中及雙語部借用長庚科大嘉義分部校舍，高中部借用嘉義大學新民校區校舍。

至於學生來源，林怡慧說，未來園區生與社區生比例約8比2，但在園區建置完成之前，會先收社區生，不會讓學校有招生不足狀況，另學校正與周邊大專院校或研究機構簽訂合作契約，這些單位員工、教師的子女都算是園區生，至於社區生為太保市、朴子市、六腳鄉及馬稠後產業園區等園區廠商子女。

今立委蔡易餘、吳玉琴及陳培瑜等人到場，蔡易餘說，嘉科園雖已經動土，但廠商未進駐，按現行規畫區生8成、社區生2成，明年招生時園區生恐不足，社區生卻可能擠破頭，建議調整比例。

蔡易餘指出，嘉義科學園區跟嘉科實中是許多嘉義縣的期待，未來園區生與社區生可以互相互補，加上雙語教學的班級與國際觀教材，他有預感，未來會滿召甚至超出名額，嘉科實中一定能為嘉義的教育帶來很大的提升。

針對蔡易餘提到，嘉科實中是否會讓鄰近學校產生招生壓力？南科管理局長蘇振綱表示，嘉科實中是並非與其他學校競爭生源，而是透過教育資源共享與周邊學校一起提升教學品質。縣府教育處副處長顏廷育說，嘉縣約有3成學生前往鄰近周邊縣市學校或私校就讀，嘉科實中成立後，有機會吸引學生在家鄉就讀。