鶴The Crane以首張專輯《TALENT》入圍本屆金曲「最佳華語男歌手獎」、「最佳新人獎」，1日舉辦活動。他今日透露，師兄ØZI有傳訊祝賀，更笑虧，ØZI慢半拍，金曲獎公布3天後才送上恭喜，但隨後ØZI還霸氣嗆聲、挫他銳氣。

ØZI出道一舉奪下金曲新人，當年更以首張個人專輯一口氣入圍金曲歌王、新人等6項大獎，他們見面時，ØZI開玩笑地嗆聲：「當年我有5項（應為6項），你只有我的一半。」鶴昨大方說，ØZI先幫他恭喜再挫挫他的銳氣。

金曲公布入圍後，鶴被外界視為黑馬，他憶起，當天聽到好消息，心情開心又興奮，特別是金曲新人獎，因為歌手一生只有一次機會能入圍，「算是鬆了一口氣，給公司一個回報」，接著又聽到自己入圍金曲歌王，他不敢置信，驚訝：「華語男歌手？真的假的，我在開心跟困惑之間。」

他私心想奪下金曲新人獎，但今年新人獎競爭激烈，好友黃浩庭也一同入圍金曲新人，他們在金曲公布入圍的隔天相約慶祝到早上，還抱在一起感動落淚，鶴說：「我們是很好兄弟，也希望看到他得，不管是他得或我得，我們都很開心。」他將與吳青峰、熱狗及熊仔角逐金曲歌王，他看好熊仔得獎，「我感覺我今年是運氣好，我很喜歡熊仔這張專輯，有反覆聽過很多次。」

他與圈外女友交往1年，被問及金曲入圍後，女友有獻吻慶祝？他甜蜜說：「她給我吻跟是不是入圍（金曲）沒關係，她很替我開心，在我很辛苦時，她一直都陪伴著我。」得獎會想求婚？他低調說，現在不急婚，「如果得獎了就求婚，這是衝動，我比較務實。」