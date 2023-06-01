繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）跟上AI熱潮，股價一路狂飆，創辦人兼執行長黃仁勳也因此成為身價破兆的「1兆男」，黃仁勳近日來台灣，每個行程都引發熱議。有網友好奇為什麼讀音不相似，NVIDIA卻會翻成「輝達」？內行的網友則透露，以前的翻譯是稱「恩威迪亞」，與現今的譯名完全不同。

有網友在PTT上提問，「NVIDIA怎麼翻譯成輝達的？」並說「怎麼念都不像輝達」，有網友回應說「嗯V底亞」、「就n不發音，就變輝達了」；還有許多網友也大開腦洞，幫NVIDIA想譯名：「黃偉達」、「操灰搭」、「來自小島的輝達應該叫島輝」。

但有內行的網友指出，「早期是翻恩威迪亞，英偉達是中國的翻譯」，並貼出2008年的新聞，當時是稱「美國矽谷恩威迪亞公司(NVIDIA)」。

經查，《工商時報》在2008年至2014年前後，也曾用過「恩威迪亞」的譯名，但多半都是使用英語「nVIDIA」，如今則多稱「NVIDIA」、「Nvidia」。

台灣與香港現在也都將NVIDIA譯為「輝達」，而中國大陸則譯為「英偉達」。

據財富雜誌2017年的一篇專訪，黃仁勳談及創辦公司的初衷，當時他解釋，公司名稱是源於拉丁語「invidia」，即英語的「envy」一詞的詞源，本意是「仰慕」。而取名的原因是當時三人將所有的規劃檔案都存在「NV」（意思是「下一版本」）的名頭下，因此需要一個既含有這兩個字母、又能夠展現對未來憧憬的名字。