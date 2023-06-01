據屏東家扶中心統計，近3年雖有新增15戶寄養家庭，但退出的卻有17戶，且同期新增的寄養童數又以2歲以下嬰幼兒最多，他們需要有人長時間陪伴，但新增的寄養家庭卻多為雙薪家庭，為此，中心希望招募更多全職媽媽或爸爸加入，多元家庭也很歡迎。

屏東家扶中心公布數據顯示，2020年至2022年，寄養家庭增加15戶，但退出的有17戶，且寄養戶以雙薪家庭居多，總計占比近8成，但新增寄養童的年齡又以未滿2歲以下嬰幼兒最多，約有3成多，再來就是13至18歲的青少年，約有2成多，綜觀所有數據可以發現，目前寄養家庭呈現「新進戶數與量能嚴重不足」的窘境。

屏東家扶中心主委陳佳生指出，中心一直以來都很感謝雙薪家庭加入寄養家庭的行列，同時也知道他們的辛苦，除照顧嬰兒可能會長達好幾個月無法安眠外，照顧青少年也要時常陪伴在旁關心他們的外在行為與內在問題，這對雙薪家庭來說，都是照顧量能的一大挑戰。

此外，還有些寄養童是需要早療或心理諮商，陳佳生說，這類寄養童更是需要寄養父母其中一人長期陪伴，所以在寄養童的媒配安置上會有限制，而多數雙薪家庭就會卡在時間的限制上愛莫能助，為此，中心期待能招募更多的全職媽媽或爸爸，同時也很歡迎多元家庭加入。