臺北市大安區公所自108年起每年開辦新移民電腦應用課程，深獲好評及新移民朋友的熱情參與，除了參加電腦課程外，藉由生活法律知識、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導等生活成長營與電腦課程結合，連國人都不熟的車禍法律小常識及調解制度，都利用課程用最淺顯易懂的方式讓新移民朋友了解，讓自己的權益不受損。

大安區公所自108年起每年開辦新移民電腦應用課程，深獲好評及新移民朋友的熱情參與。(大安區公所提供)

面對疫情鬆綁降級，大安區公所特別邀請仁愛醫院護理師，針對後疫情時代來臨，與新移民學員一起探討防疫新生活。

而迎接報復性出遊熱潮，許多新移民的考取駕照需求，大安區公所邀請交通部公路總局臺北市區監理所士林監理站技士傳授考照資訊、流程及注意事項，學員表示興奮不已，期待不久的將來可以考取駕照。

李條凰副區長頒結業證書。(大安區公所提供)

來自福州的林小姐說：｢感謝大安區公所辦理新移民課程，讓我對電腦更加熟練，還學到很多生活常識，希望之後可以考取駕照。」

另外，網路詐騙事件攀升，大安區公所邀請臺北市政府法務局的消保官教導大家認識消費者權益，並針對網路詐騙和網路消費糾紛的型態進一步分析，讓自己遠離詐騙和權益不受損。

區長林明寬表示，大安區公所連續5年藉由生活成長營及電腦結合課程的開辦，就是希望新移民朋友學習電腦技能之餘，也能提升新移民生活適應能力，幫助新移民不論生活還是求職上都能好好運用學習成果，6月份開辦的新移民電腦進階班，歡迎更多新移民好朋友的參與。