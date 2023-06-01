壽險公會今表示，壽險公司現金流量概況，並非單看保費收入及保險給付，壽險業坐擁逾31兆投資資產，每年挹注可觀之的利息、股利、租金、資本利得等投資收益，也是支應保險給付的資金來源。今年第一季壽險業光利息收入就超過2,000億元，較去年同期1,803億成長12％，保費收入加利息收入後，現金流入遠大於保險給付。

同時，壽險業現金水位足夠，截至今年第一季，整體壽險業財報「現金及約當現金」部位高達1兆以上，資產占率逾3％，資金水位合理充裕。

壽險公會指出，去年下半年壽險業保費收入低於保險給付，主要是因反映美元保單解約金上升，而今年在台幣匯率回穩，以及壽險業陸續調升宣告利率以增進商品吸引力下，美元保單解約狀況已逐漸趨緩。

今年前四月美元傳統型保單解約金為1,800億，月平均解約金相較去年第4季峰值已下滑約34％，且今年第一季保費收入扣除保險給付僅「-19億元」，較去年第四季的「-1,229億」也大幅縮小。

壽險公會強調，伴隨美元保單解約緩和，短期內保險給付雖可能受其他給付（如生存及滿期給付）影響而波動，但預期保費收入與保險給付的差距將逐步改善。壽險業也會密切監控金流狀況，高度重視流動性及資產品質，確保流動性穩健無虞。