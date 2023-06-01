勞動部勞動力發展署北分署1日分享青年職訓專班案例。主修心理學的小軒，在學期間經常接觸AR、VR等元宇宙應用，並自學Python程式應用；大學畢業後，他觀察到AI科技應用是未來發展趨勢，希望跨領域進入AI應用行業工作，為了補足專業能力、累積作品實績與團隊合作經驗，經老師推薦報名參加北分署「AI資料工程師」職前訓練班，勇敢踏出跨領域學習的第一步。

經過「AI資料工程師班」300小時的養成訓練，小軒學習Python程式語言、資料處理和數據分析以及雲端部署，並透過Google雲端服務平台（GCP）架構虛擬主機及團體專題實作發表；過程中小軒發現，擔任工程師不僅僅是程式語言上的能力，更重要的是實作經驗的累績，除了在課堂上積極請教講師、與其他學員交流互動，在團隊製作時更是主動負責雲端部署，學到很多與伺服器和web相關的知識與經驗；在老師和同學的鼓勵下，小軒報名參加了經濟部工業局主辦的「GONEX擬世大人物2022數位科技解決方案」競賽，完成由產業界出題的AI智能魚種辨識系統設計，獲得評審獎殊榮。

懷抱著參訓與競賽獲獎的成就感，結訓後小軒信心滿滿的投入職場，受僱於電腦軟體服務公司擔任「售前工作師」，提供商業智慧及數據分析平台服務，小軒說：「這份工作除了需要AI數據分析能力，還要有HTML、CSS、JS、SQL等資料庫跨領域技術，工作雖然不輕鬆，但初入職場就能拿到近5萬元月薪，心裡非常踏實。」

勞動力發展署北分署為協助青年學習趨勢產業技能，開辦青年職訓專班培訓5+2產業人才；112年北分署開辦多項創新產業青年職訓專班，包括：「AI應用部署工程師班」、「韌體工程師專業班」、「MarTech數位行銷數據分析班」、「AI數據分析暨技術應用班」等，課程詳情與報名訊息，請上「台灣就業通青年職訓資源網」、、「台灣就業通」查詢，或撥打服務專線0800-777-888洽詢。