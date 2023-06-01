2023福隆國際沙雕藝術季已邁入第16個年頭，今年是自2021年的「重溫皮克斯經典」主題，再次結合迪士尼品牌主題，打造台灣唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，活動將在6月9日至10月22日於福隆海水浴場盛大開展，為期超過136天的展期，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，其中以迪士尼為主題的作品就有66座，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰與國家地理各品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕，合計呈現超過100位經典角色，就要邀請您一起來High瘋整個夏天。

2023福隆國際沙雕藝術季作品趕製。(福容飯店提供)

今年沙雕季展期自6/9起到10/22止，為期136天的展期以「迪士尼百年慶典」為主題，融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕，包括米奇、米妮、唐老鴨、《冰雪奇緣》、《海洋奇緣》、《阿凡達》、《復仇者聯盟》、《蜘蛛人》、星際大戰、國家地理等，66座的迪士尼品牌主題沙雕、呈現超過百位迪士尼品牌經典角色。

《海洋奇緣》2016。(福容飯店提供)

《玩具總動員》1995。(福容飯店提供)

而今年的主雕則是以高達8公尺的「白雪公主沙雕」，向1937年上映的第一部迪士尼經典動畫長片致敬，動員十位沙雕高手一起打造，預估超過20天的創作，將《白雪公主》的經典場景一一刻畫出來，趕快來到福隆沙雕找到你最愛的迪士尼經典場景與角色。

《唐老鴨的侄子》1938。(福容飯店提供)

本屆沙雕季推出71座的沙雕作品，其中66座的迪士尼主題沙雕，還有4座互動式沙雕，包括走入《怪獸大學》主題沙雕，加入萬事OK社一起參加驚嚇比賽，或是走入《靈魂急轉彎》沙雕場景內，踏上鋼琴的琴鍵探索生命的美好。

今年整個展期間也投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

迎接夏日的到來，福隆沙雕季也正如火如荼的為全台民眾打造一處國旅世外桃源。今年主辦單位延續16年來的傳統活動，再次引進國際級IP作為沙雕主題，要給全台遊客一個最不一樣的福隆沙雕季。