在立法委員王美惠邀集下，立法院教育及文化委員會今下午到嘉義市考察。（王美惠服務處提供/呂妍庭嘉義傳真）

在立法委員王美惠邀集下，立法院教育及文化委員會今下午到嘉義市，針對嘉義市文化創意產業園區現況、西區全民運動館工程進度，以及國立嘉義大學校務、建設進行考察，希望加速嘉義市的建設，其中嘉大學生宿舍曾有「全台最爛宿舍」之稱，經教育部挹注3000多萬元補助整修後，今再為嘉大爭取500多萬元工作環境空間整治經費。

在文化部陪同下，委員會多位立委先到嘉義市文創園區，王美惠指出，園區曾經歷廠商營運不善而申請終止契約，經她居中協調，改由文化部基金會接手管理，會中也有業者表示，樂見文化部積極與在地店家，及民間新創團隊溝通、與合作，希望文化部能結合嘉義的歷史及文化，文化部代表回應，會繼續導入在地藝文團隊，並發展多元新興文創產業。

隨後一行人前往嘉大蘭潭校區，聽取相關簡報，針對嘉義市圖書館總館案，王美惠說，上個月在教文委員會質詢時，主動進行中央與地方的意見整合，並立法院提案，要求教育部補助，未來也會繼續努力，做好居中協調，早日實現嘉義市圖書館總館的興建。

王美惠會後表示，今天的考察攸關嘉市教育文化未來整體的發展，期盼日後中央和地方能夠以務實的態度、前瞻性思維通力合作。