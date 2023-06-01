民進黨前黨工透過臉書指控，在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。媒體人韋安指出，新北市女性主官約佔3分之1，是6都第一，侯保障婦女從政權，日常處處關心平權，也難怪賴侯柯3人中，侯的女性支持者比例最高。

民進黨前婦女部黨工控訴去年9月遭合作的導演性騷，事後上報主管卻被冷處理，根據受害者公布的LINE對話紀錄，該位疑似涉嫌性騷的「輝哥」薛姓導演，與不少民進黨高層也熟識。據受害者表示，當她申訴此事時，許嘉恬竟反問她「當下為何不跳車？」民進黨主席賴清德今(1)日下午出席活動時表示，被控擔任婦女部主任時，對黨工遭性騷一事冷處理的現任黨副祕書長許嘉恬，在上午被即刻停職後，已請辭獲准。

「尊重和平等，從平常就要做起！」韋安今(1日)在臉書發文指出，新北市女性主官約佔3分之1，應該是6都第一。侯保障婦女從政權，也帶頭尊重和照顧婦女權益，日常處處平權和關心，也難怪賴侯柯3人中，侯友宜的女性支持者比例最高。