阿里山公路觸口路段今天發生1輛遊覽車駕駛疑似為閃避路上台灣獼猴失控，車輪駛入山溝，並擦撞山壁，造成4名乘客輕傷，送醫治療無大礙，確切事故原因待調查釐清。

嘉義縣警察局中埔分局番路分駐所副所長劉振安告訴中央社記者，阿里山公路（台18線）35.4公里處（觸口路段）於今天下午1時11分發生自撞車禍，警方趕赴現場，發現是1輛遊覽車擦撞山壁、右側前後輪胎掉入山溝意外。

警方指出，遊覽車周姓男駕駛行經現場時，疑似為了閃避路中突然出現的台灣獼猴，才會失控往右偏，車輪不慎駛入路邊山溝，車身並擦撞到山壁，造成車內4名乘客有輕微擦挫傷，周男及其他乘客未受傷，事後由救護車將輕傷4人送醫，治療後已無大礙。

阿里山公路觸口路段1日發生1輛遊覽車駕駛疑似為閃避路上台灣獼猴失控，車輪駛入山溝，並擦撞山壁。（圖／翻攝照片）

阿里山公路觸口路段1日發生1輛遊覽車駕駛疑似為閃避路上台灣獼猴失控，車輪駛入山溝，並擦撞山壁。（圖／翻攝照片）

警方表示，遊覽車除了駕駛外，車內有26名乘客，為公司旅遊團，下午準備上阿里山遊玩並過夜，發生事故後，由另1輛遊覽車接駁其他乘客上山，周男酒測值為0，確切肇事原因仍待調查釐清。