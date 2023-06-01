工研院為台灣未來把脈，發表「2035臺灣樣貌調查結果」，民眾票選未來2035台灣前三大之「期待」情境依序為：防災無死角、打敗疾病、照顧很Easy。顯現台灣民眾對於科技防災、健康防禦與照護的「安全感」的渴望及需求。

工研院院長劉文雄致詞時表示，今年是工研院成立50周年，回顧這50年來，工研院在產業轉型發展的轉捩點都扮演重要角色與貢獻：在70年代，工研院協助引進國外技術，協助台灣從資本密集開始發展基礎工業與重工業。80年代，工研院除將既有技術的製程改善與進階開發，也將人才轉移至民間，帶動新興工業發展，來自台灣的晶圓代工廠逐漸成為全球積體電路產業的重要力量。90年代，工研院率先召集全國資訊電腦廠商成立「筆記型電腦聯盟」。2000年，工研院聚焦「六大新興產業」，進行前瞻與創新之技術開發。2010年至今，工研院攜手產業綠色轉型，作為產業最堅實的後盾。工研院下一個50年將持續以市場為導向，幫助產業從技術創新走向價值創新。

工研院協理蘇孟宗指出，從全球世界的變化，展望2035年和更遠的未來，由氣候變遷與全球暖化加劇引發的風險事件層出不窮，催化出AI人工智慧、無人載具等創新科技發展與應用，也推動全球淨零排放浪潮。超高齡社會來臨及新冠疫情的威脅下，大幅改變零接觸式醫病關係，智慧健康成為全球關注焦點。在數位原生代將逐漸成為社會中堅的情況下，預計30％的人每天將會浸潤一小時在虛實整合的網宇世界，進行工作、購物、教育、社交和娛樂，將是嶄新的勞動力、新經濟及新群聚型態。台灣產業未來如何軟硬整合，跨域共創價值，將是一大挑戰。

調查發現，民眾最期待「沒有災害、病痛」。天災人禍皆讓社會付出極大代價，加上近期頻傳大型工安事故，科技防災可以防患災害於未然，或是在災害發生時，能把災損減至最低。因此，民眾認為未來如何提升防災及應變能力、打造無死角的韌性社會將是首要課題。在民眾票選中，「防災無死角」以92.6％的期待值位居榜首。

對於調查結果，工研院積極回應社會對於未來期待，以創新科技共同營造美好的未來，例如因應極端氣候災害所開發的「土壤驅動監測系統」，除了能預警土石流發生外，還能讓土壤自行發電供監控系統使用，使運作壽命達數十年之久。疾病治療部分，工研院開發不需「眼內注射」，只要滴眼藥水就能治療眼睛濕式黃斑部病變的「超分子複合技術眼藥滴劑」。長者照護上，工研院「銀髮聚寶盆」智慧照護驗證試驗場域提供預防長者早衰、失能、失智的整合方案，創造長者信心與成就感，幫助他們成功老化。再生能源發展上，面對太陽能板回收不易挑戰，工研院以「逆思維」重新定義問題，從源頭就導入循環再利用的設計，開發「易拆解太陽能模組」，讓退役太陽能板更容易回收、純化再投入生產新的太陽能板，提升產業競爭力。