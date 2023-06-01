網紅「麵包包」3年前自曝罹患胰臟癌第4期，就開始分享抗癌歷程，並表示靠著運動和健身，身體已逐漸好轉，勵志的抗癌故事感染了不少人，也有不少癌友被她激勵，不過近日卻被爆出罹癌是假的，她也發文坦承做了最不該做的事，「我謊稱自己罹癌」。

麵包包19歲時發生嚴重車禍，一度被醫生宣告下半身癱瘓，但她努力復健，半年後就奇蹟復原，還擔任專業舞者，不過2012年她又被診斷出罕病「多發性硬化症」，她憑著運動戰勝病痛，是網路小有名氣的健身網紅。

3年前她透露自己確診胰臟癌第4期，但她仍不放棄運動，依舊曬出在健身房的照片或影片，鼓勵許多癌友，未料近日卻有網友發現，她PO出的落髮、流鼻血等照片，疑似都是網路上偷來的，質疑她造假生病。

麵包包常在社群分享抗癌過程，但卻被抓包沒罹癌，她也道歉了。（圖／取自麵包包IG）

對此，麵包包把IG貼文全刪除，並向大眾道歉，「我做了最不應該做的事，我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達三年」，她也透露身邊的人包括家人和工作夥伴都不知情，「我知道我自己罪該萬死，我自己選擇的也必須自己承擔，但請大家不要去指責他們或是再逼他們做出任何解釋，他們也跟大家一樣是受害者。」

「麵包包」也表示會接受所有的指責咒罵，各大廠商若需要賠償的話也會全額負責，對於造成的風波她再次道歉，「做了最錯誤的示範，傷害了愛我的人和我愛的人，這一切真的抱歉」。