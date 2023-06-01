蘆洲分局於五股區新五路三段祭出「活動式地磅」，針對大型載重車往來實施攔檢、過磅。（圖／警方提供）

曳引車、砂石車等大型車超載易造成路面毀損甚至交通事故，日前蘆洲分局於五股區新五路三段祭出「活動式地磅」，針對大型載重車往來實施攔檢、過磅，不到1小時即取締1輛貨運曳引車超重高達37噸，超重率108%，開罰將破20萬元！展現警方取締大車超載、維護用路人安全之決心。

經統計今年迄今，蘆洲分局取締大型車各式違規包括超載、超速、滲漏、行駛管制區等共計771件，警方將持續於大車必經處所如八里重劃區、龍米路、五股區新五路等路段編排取締大型車專案勤務，平時巡邏亦將加強攔查，呼籲大型車駕駛務必遵守道路交通安全規則，維護用路人安全與道路秩序，也避免荷包失血。

按道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者，將視超載情形處高額罰鍰及汽車違規紀錄，嚴重者可處數十萬元罰鍰，另未依規定裝設或使用俗稱「大餅」之行車紀錄器最高可處24,000元罰鍰，呼籲大型車駕駛勿存僥倖心態，挑戰警方嚴正執法態度。

蘆洲分局提醒，大型車輛因體積大、車身重，行駛時視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響引發事故，行近路口並記得「慢、看、停」，才能減少事故，切勿超速、超載及闖紅燈，以免抱憾終生。