俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)宣布，納希莫夫海軍上將號核動力戰鬥巡洋艦(Admiral Nakhimov nuclear-powered battlecruiser)，大修與升級工作已經接近尾聲，有望在年底前進行海試。該艦為「基洛夫級」(Kirov class)3號艦，是除了航空母艦之外，排水量最大的作戰軍艦，曾經令北約與美國感到驚懼。

1945網站報導，此消息是俄羅斯官方媒體塔斯社(Tass)所批露，報導稱，紹伊古在一次電話會議上宣布了這一消息，略述該艦已配備現代化的雷達與感測設備，也換裝新式的飛彈系統。

基洛夫級的戰鬥甲板，滿是各種飛彈垂直發射器。(圖/網路)

紹伊古說：「該艦預計將於 2023 年底重返大海，在完成海試之後，將重新服役於北方艦隊。」

在冷戰時期，前蘇聯做為與美國對抗的另一極霸主，海軍的建設是比較落後的，一方面是地緣因素，前蘇聯對海洋交通沒有迫切性，二方面是赫魯雪夫認為，核潛艦比水面艦艇更重要。一直到古巴危機發生，蘇聯只能派出潛艦與美國的水面艦艇對恃，在視覺觀感上就遜色多。

此後，蘇聯開始在大型巡洋艦上急起直追，經歷肯達級(Kynda-class)、克里斯塔1型(Kresta I)、克里斯塔2型(Kresta II)，以及卡拉級(Kara-class)之後，在1970年代表出了融合反潛、防空與反艦的「1144計畫」(Project 1144)，也就是基洛夫級核動力巡洋艦，堪稱蘇聯軍事科技的極致，全長252公尺、寛度28公尺、排水量28000噸，極速30節(約時速55公里)。其武裝極為驚人，有20枚P700超音速反艦飛彈、近200枚的各種防空飛彈，以及重型魚雷、反潛火箭等等，被稱為「火力艦」或是「武庫艦」。

1號艦「基洛夫號」在1977年下水，2號艦「伏龍芝號」在1981年下水，預計建造5艦，立即就讓美國與北約感到訝異，於是雷根政府提出「愛荷華級戰艦現代化工程」，就是為了抗衡基洛夫級的威脅。

不過，蘇聯因為介入阿富汗戰爭而面臨財政困難，1986年3號艦「加里寧號」下水時，已經窮途末號，而4號艦更是直到蘇聯解體後才完成，稱為彼得大帝號。

「加里寧號」在蘇聯解體後被改名為納希莫夫海軍上將號，但是在服役時間不長，在1997年就被送到北德文斯克造船廠維護。之後很長的時間，一直都在乾船塢裡。

到了 2008 年，俄羅斯官員主動表示，已獲得這艘船的大修資金，經過多年的不確定性，到了 2014 年 1 月，看到該艦斷斷續續的整修，2015年底，最終拆除了所有舊設備。

到了2019年，納希莫夫海軍上將號還是在乾船塢當中，四周全是鷹架；到了2020年才看到它重新進入水裡，但工程還沒結束。

俄羅斯莫斯科號導彈巡洋艦於 2022 年 4 月被烏克蘭軍隊擊沉後，他們現在需要新的大型艦來提振士氣，納希莫夫海軍上將就是俄軍的希望。俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科(Alexsey Krivoruchko)稱，該艦最終將成為「世界上最強大的戰艦」。