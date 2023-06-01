【立綱氣象報報】晴朗天氣持續一周 中午炎熱防中暑

隨著瑪娃颱風遠去，明（2）日起各地降雨減緩，北部雨後多雲、花東仍有陣雨，不過其他地區大多是好天氣，南台灣近山區甚至有機會出現36度高溫。有氣象專家指出，6月10日到6月23日這段期間，有利梅雨建立指標，讓台灣降雨機率增加，不過由於時間還早，還得持續觀察預測數據才能確定。

根據氣象局資料顯示，明日颱風遠離，水氣減少，北部短暫陣雨後轉為多雲，花東仍有局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區要提防雷陣雨；氣溫方面，北部、東半部高溫約31到33度，中南部可達35度，特別是南高屏近山區的平地或河谷恐出現36度高溫。

未來一周各地大多是好天氣，不過南台灣山區偶有短暫降雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，周六到下周一（6/3~6/5）各地普遍多雲到晴，花東有零星陣雨，午後各地山區、南部有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三（6/6、6/7）降雨強度略增，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

氣象主播戴立綱指出，未來一周各地氣溫尤其炎熱，變化不大，普遍都是好天氣，不過午後南部山區受到熱力作用影響，會有局部雷陣雨，外出還是要備妥雨具。

至於何時還會有降雨？氣象專家賈新興今日在臉書發文表示，根據美國系集預報資料以及氣候預報資料，搭配先前歐洲系集預報資料，6月10日到6月23日這段期間，有利梅雨建立指標，不過是否真的會為台灣帶來降雨，還有待持續觀察。