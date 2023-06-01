亞洲喜劇天王「星爺」周星馳，自去年驚喜開通社群後，一改以往低調作風，頻頻在社群上發文，並在留言區中與粉絲互動，今(1日)適逢國際兒童節，周星馳也在社群上發文透露「童年尷尬往事」，希望以此拋磚引玉收集粉絲們有趣的故事，而網友們的回覆也相當熱烈，截至目前已有逾2500則以上的留言數。

今日適逢六一國際兒童節，周星馳也相當應景的在IG上發文曬出兩張過往拍攝長江七號的花絮照，只見畫面中，他笑容相當慈祥的和童星們互動，除了與戲中的小朋友對談外，更逗趣的捏上小演員的臉頰，畫面顯得十分溫馨。此外，也配文寫下：「正如偉人甘地和甘比所講『往事如煙，不堪回首』適逢兒童節，不如一人說一件最不堪的童年尷尬事，最多Like的十位，將會收到兒童節神秘禮物一份。」

在貼文中，周星馳也透露了自己的童年尷尬往事是「5歲時曾在幼兒園開學典禮上拉褲子」。而該則貼文PO出後反響熱烈，截至目前已累積逾11位網友按讚，超過2500則留言，不少人也在留言區中分享自己過往的糗事，寫下：「拿了爸爸的保險套，以為是氣球，灌水後就放在床頭忘了收」、「小時候不小心吃過雀屎」、「8歲時在學校的詩歌朗誦比賽上，因為忘詞就哭著下台了。」

事實上，周星馳自從開通社群後，曾多次在其上發文與粉絲互動，並以各種方式送出驚喜禮物。此前更是無預警送出春聯，其中，坤達、賈靜雯都幸運被抽中，而坤達更是興奮到在限時動態中寫下：「感謝星爺，讚嘆星爺，得償所願，心想事成。」讓不少人羨慕不已。