新華社報導，神舟15號搜救回收任務6月1日凌晨按照全系統、全狀態、全流程，組織太空人搜救1：1全系統綜合演練。這是任務最後一次全系統綜合演練，進一步檢驗了著陸場系統搜救回收任務組織能力、指揮能力和保障能力。

目前，東風著陸場直升機搜救分隊、空運機動搜救分隊、地面搜救分隊、著陸區周邊民兵分隊等各方搜救力量已經就緒，東風著陸場做好了迎接神舟15號太空船返回的各項準備工作。

根據計畫，與神舟16號太空人乘組完成在軌輪換任務後，神舟15號太空人乘組將於近日返回東風著陸場。

神舟15號載人太空船是東風著陸場執行的第4次載人太空船搜索和太空人救援任務。針對此次跨凌晨搜救行動，東風著陸場開展了大量針對性準備工作。

他們推進了著陸場布局優化，在東風著陸場周邊勘選了應急備降場，新增了後彈道返回搜救區域和搜救方案，提升了東風著陸場應對大範圍偏差快速搜救能力，進一步增強了太空人安全保障能力；構建了非合作式快速精準搜索體系，可破解返回艙信標失效等意外情況快速搜索難題，顯著提升了東風著陸場快速精準搜索到達能力；進一步創新了預案體系構建方法，形成以風險識別牽引、應急指揮要點統領、專業預案支撐的新一代預案體系；全面系統組織了搜救裝備檢修檢測工作，搜救裝備可靠性大大提升，搜救支持能力進一步穩定。

近期，東風著陸場組織各方參試力量有序推進了搜救任務直前準備，已經按照單項訓練、系統間匹配訓練、空地協同訓練、全系統演練等4個階段組織了多次訓練演練，按照規定完成了直升機試飛、定檢等飛行考核訓練。

酒泉衛星發射中心正高級工程師、載人航太工程著陸場系統副總設計師卞韓城說：「目前，東風著陸場所有搜救力量和裝備設備均處於良好狀態，各項準備工作已經就緒，具備執行搜救任務的條件。後續，東風著陸場全體隊員將堅持載人航太標準，以最安全、最可靠、最溫暖的方式迎接神15太空人勝利凱旋。」