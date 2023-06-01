據消基會針對市售海藻類的重金屬（鉛、鎘、鉻及砷）進行檢測，購得20件樣品中，參考歐盟規範，本次就有2件樣品不符合歐盟的規範。

20件樣品分別於雙北市的百貨公司超市、量販店、傳統市場、食品行、雜貨店及網路平臺等地購買，紫菜及海帶芽各有3件，海苔有6件，海帶、昆布及羊栖菜各有2件，海菜及海帶根則各有1件。

依衛福部規範「藻類」重金屬的限量，其中鉛的限量須低於1.0毫克／公斤，20件樣品鉛含量介於0.02～0.98毫克／公斤之間，均符合規定；依規定，以鮮／濕重計的藻類中，鎘的限量也須低於1.0毫克／公斤以下，經檢測20件樣品的鎘含量介於0.012～3.82毫克／公斤之間，其中有11件樣品大於1毫克／公斤以上，但仍需依廠商提供乾燥前後的含水率，才能換算結果是否符合規定。

目前衛福部並無對各種食物規範鉻的限量標準，經檢測20件樣品鉻的含量介於0.15～1.1毫克／公斤之間；目前衛福部對「藻類」僅規範無機砷（以鮮／濕重計），限量為1.0毫克／公斤以下。經檢測結果，20件樣品總砷含量介於0.4～106毫克／公斤之間，考量產地及種類的風險，抽驗6件無機砷含量，有5件樣品（編號2、3、4、8及12號）都低於1毫克／公斤以下，僅編號20號「天然羊栖菜」檢出28毫克／公斤。

消基會表示，若參考歐盟規範，本次就有2件樣品不符合歐盟的規範。消基會提醒，買回家後，最好要先以清水清洗或浸泡，因為研究指出，無論是浸泡或清洗都能降低海藻的總砷／無機砷含量。