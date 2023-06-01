民進黨前黨工透過臉書指控，自己在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。國民黨立委賴士葆今(1日)直批，民進黨婦女部第一時間的處置完全錯誤，違背了大是大非的原則，需要再教育。前行政院發言人陳宗彥被踢爆在賴清德主政的台南市政府擔任局處首長，長期喝花酒接受性招待，涉及的也是社會零容忍的事件，但賴清德就這事情對社會並沒有交代，只留下更多質疑。

賴士葆提到，民進黨婦女部的前黨工控訴幾個月前被承接黨部案子的合作廠商導演性騷擾，當她向婦女部主任許嘉恬求助卻被吃案，許嘉恬現在高升為民進黨的副祕書長，當事人自爆，戳破民進黨長期捍衛性平及婦女權益的進步價值。印象中民進黨對於女權全力捍衛，甚至常常一字排開譴責性騷擾的場景，大都因涉及性侵或違背性平的當事人是在野黨，民進黨全黨力挺被害人，可以宣示民進黨的進步價值，同時也可坐收政治利益。

賴士葆痛批，此次面對黨工被性騷擾的事件，婦女部主任的處置是代表民進黨的立場，卻是違背了大是大非的原則。許嘉恬要受害黨工想清楚，一旦啟動程序公開之後，身分被曝光，名譽造成損害的後果。表面上替受害人著想，實際上這樣縱容包庇的後果，就是加害者更有恃無恐可以對下一個女性騷擾，因為社會偽善的結果，就是不斷的積蓄醞釀性騷擾的不幸在各個角落發生。

賴士葆直言，民進黨婦女部對於勇敢出面控訴的女性在第一時間的處置完全錯誤，看來民進黨的婦女部需要再教育。

賴士葆強調，賴清德第一時間停止許嘉恬的職務平息眾怒，因為要選總統需要明快切割，賴清德的確處事果斷明快。不久之前，時任行政院發言人陳宗彥被踢爆在賴清德主政的台南市政府擔任局處首長，長期喝花酒接受性招待，陳宗彥立刻閃辭。他是賴清德大力提拔的子弟兵，陳宗彥怕影響賴清德的選情，趕快神隱平息風波，陳宗彥涉及的也是社會零容忍的事件，惟賴清德就這事情對社會並沒有交代，只留下更多的質疑。

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