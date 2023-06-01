新加坡國防部和中國大陸解放軍周四（6月1日）簽署協定，設立加強兩國防務領袖高級別溝通的熱線。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，到訪的中國大陸國防部長李尚福和新加坡國防部長黃永宏，見證新中兩國簽署設立雙邊國防熱線的「諒解備忘錄」（MOU）；協定由新加坡國防部常任秘書陳慶基和中國大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰簽署。

兩國國防機構將根據「諒解備忘錄」設立「安全國防電話鏈」（secure defence link），讓兩國國防領導人之間進行高級別交流。新加坡國防部發布聲明指出，這種高級別的公開溝通管道，對於加強相互理解和信任非常重要。

報導指出，李尚福將與新加坡副總理兼財政部長黃循財會晤，並出席國務資政兼國家安全統籌部長張志賢為其設的晚宴。他也會走訪巴西拉峇軍營的室內實彈射擊靶場中心（Multi-Mission Range Complex）。李尚福將於周日（4日）在香格里拉對話就「中國的新安全倡議」議題發言。第20屆香格里拉對話將於6月2日至4日在新加坡舉行。

李尚福周四展開4天的新加坡訪問行程。新加坡國防部聲明指出，李尚福於周四早上在國防部檢閱儀仗隊後，與黃永宏聯合主持第二屆新中防長對話。兩人重申，將根據2019年簽署的加強版防務交流和安全合作協定，致力於加強防務合作。他們也就國際和區域安全問題，以及在東南亞協會（ASEAN）和東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）下加強東協與中國大陸防務合作的實際方法，展開討論。

「諒解備忘錄」和新中防長對話，都是加強版防務交流和安全合作協定下的倡議。