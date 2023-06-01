「台版三上悠亞」林莎外型亮麗身材火辣，擁有D級罩杯，天使臉孔讓她被封為「無害女神」、「國民初戀」，在IG享有百萬粉絲的高人氣。曾上過許多綜藝節目，現為《食尚玩家瘋狂總部》及《開動吧！漂亮姐姐》節目固定主持人之一，頗受觀眾喜愛；近日她在社群平台宣布將加入香港TVB節目《自然系女子日本旅行》，讓香港粉絲全嗨翻。

林莎近日在Instagram宣布好消息，特地用粵語字發文：「香港的朋友你們好呀！」她開心透露自己將加入TVB J2 新一季：「自然系女子日本旅行」，林莎表示自己期待和大家一起去日本旅遊，這次旅遊的地點是日本石川縣，是一個自然又漂亮的地方，有她最愛的溫泉，她俏皮表示「當然要天天浸、晚晚浸」，並直呼香港女主持林映暉「暉哥」，林莎說「每天都好開心呀~迫不及待和大家分享這裡的生活」，也請大家鎖定有她的新一季節目。

同時林莎放出泡溫泉的比基尼照，中間挖空設計令東西半球一覽無遺，火辣身材超養眼，拍攝短片中她俏皮眨眼電暈許多粉絲，貼文獲7.5萬網友按讚，不少香港粉絲也激動留言：「很期待的」、「支持，我還不看爆！！！」、「好美喔」、「辣炸了啦」、「這個腰好頂啊啊啊啊啊啊」，好友元元也現身留區誇讚「好好看」，元元今年與林莎一起拍攝《友達以上，莎元滿滿》寫真書，兩人一起拍攝性感照片，工作上和私下都非常要好。