跟上科技股漲勢 00918今年漲逾2成 6月公布配息

美國大型科技股自從去年底出現明顯反彈，加上ChatGPT上線後向眾人證明了AI的技術成熟，近期表現受到市場關注，然台灣景氣連續藍燈，總體經濟對於股市的影響仍不可忽視。

大華銀投信建議，投資人想要掌握科技股的成長，若也希望同時降低投組波動，不妨透過科技股占比較高的高股息ETF，達到分散布局同時也參與科技股成長。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，近期表現強勢的電子股族群包含具備高股息特質的電腦及周邊設備族群，且目前正在進行的台北國際電腦展，持續聚焦於AI、PC／NB、顯卡族群以及伺服器供應鏈等，可預測在庫存調整結束後，台股後市成長動能可期。

觀察大華優利高填息30成分股，科技股在前十大成分股占多數，全部30檔成分股中，科技產業的占比將近7成，加上去年掛牌時間恰巧搭上補漲列車，今年來股價表現亮眼，以1日收盤價18.25元計算，累計漲幅高達21.1％，含息報酬率僅次於元大台灣高息低波、領先「國民高息ETF」元大高股息。

此外，大華銀投信也表示，大華優利高填息30是目前唯一1檔將「填息紀錄」納入指數篩選原則的台股高股息ETF，目的在選出營運穩健、金流穩定、且股利配發大方的優質企業，讓投資組合的總報酬正成長。