今農產品交流媒合會特地安排日商代表實際走進鳳梨產地，並請來舞者演出。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷，今邀請13位在台重要日本企業至嘉義，在知名旺萊山鳳梨文化園區舉辦「日出嘉義之旅」嘉義農產品交流媒合會，旺萊山董事長劉家發、打貓果菜生產合作社理事主席陳映延等人當場與日方企業代表佐藤峻簽署合作備忘錄MOU，陳冠廷說，欲促成更多媒合機會與合作，讓日商友人成為嘉義優質農產品外銷夥伴。

今農產品交流媒合會特地安排日商代表實際走進鳳梨產地，旺萊山、春一枝以及樂檸漢堡等業者協力籌備，準備日本旅客最愛的鳳梨酥、嘉義優鮮旺來冰和鳳梨雲感吐司等，在鳳梨田擺設茶席，營造氣氛。

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷希望透過農會攜手日本企業，為嘉義農業打造新紀元，「新的時代，現在啟動」。（呂妍庭攝）

陳冠廷表示，今邀請在台各大日本企業到嘉義，與農民、農會總幹事進行交流，希望透過農會攜手日本企業，為嘉義農業打造新紀元，「新的時代，現在啟動」。打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，合作社已協助外銷嘉義鳳梨到日本多年，尤其台日關係非常密切，希望可以持續維持友好關係。

JR東日本台灣事業開發董事長石黑陽一表示，去年日本引進嘉義鳳梨，大幅提升台灣鳳梨知名度，他的朋友也對台灣鳳梨讚譽有加，會協助宣傳推廣台灣農產品。誠亞國際有限公司日本市場部主任宮本正也說，他來台灣多年，很愛台灣鳳梨，今天實際走訪鳳梨的故鄉，在鳳梨田享受日光的美好體驗，讓他深受感動。

今包括民雄鄉農會總幹事陳加茂、新港鄉農會總幹事林雅欣、溪口鄉農會總幹事劉純婷、梅山鄉農會總幹事黃書賢、竹崎地區農會總幹事林孟怡、番路鄉農會總幹事趙幸芳也到場，一同行銷嘉義農產。