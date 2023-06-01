5月31日，中共中央網信辦召開專題座談會，聽取部分企業代表對優化營商網路環境的意見建議。中央網信辦副主任、國家網信辦副主任牛一兵出席講話。會議要求切實解決困擾企業和企業家的網路有害資訊，嚴厲打擊雇傭網軍對企業抹黑等行為，正確對待新聞輿論監督和線民社會監督。

會議指出，優化營商網路環境是保障產業鏈供應鏈穩定，維護國家產業和經濟安全，保持和提升國際核心競爭力，推動經濟健康發展的迫切需要。要準確把握當前營商網路環境存在的主要問題，全面客觀分析涉企虛假不實資訊和侵犯企業家權益資訊等問題成因，切實解決困擾企業和企業家的網路上有害資訊，著力優化營商網路環境。要正確對待新聞輿論監督和線民社會監督。

會議要求，要進一步加強網路侵權舉報受理，拓寬舉報受理方式，開設線上涉企舉報專區，降低企業舉報難度。要進一步提升舉報處置效果，指導網站平臺完善分級分類網路侵權舉報處置舉措，檢查網站平臺對轉交轉辦網路侵權舉報受理處置情況，推動網站平臺向社會公示網路侵權舉報受理處置結果。要進一步加強問題帳號等的管理，從嚴處置惡意首發、脅迫企業開展商業合作的帳號，嚴厲打擊雇傭網路水軍對企業進行詆毀、抹黑等行為。要進一步加大宣傳、闢謠和曝光力度，加強正面宣傳引導，強化闢謠資訊發佈，持續曝光情節嚴重、影響惡劣的典型案例。

座談會上，中國電科、東方航空、邁瑞醫療、伊利集團等10家企業負責人圍繞進一步優化營商網路環境發言，中央網信辦相關局（中心）負責人參加會議。