公務人員退休撫卹基金管理局今天舉辦揭牌儀式。（考試院提供）

公務人員退休撫卹基金管理局今天舉辦揭牌儀式，考試院長黃榮村要求為7月1日實施的公教人員退撫儲金新制做好規劃與準備。管理局將為新進公教人員建構公教人員個人專戶專屬架構及數位化自主投資平台，並預計自114年1月1日起開辦自主投資，提供新進公教人員選擇。

基金管理局今天由考試院長黃榮村、副院長周弘憲、祕書長劉建忻、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔、保訓會主委郝培芝及管理局長陳銘賢等人完成揭牌儀式。

黃榮村致詞時期勉基金管理局日後在投資決策上能夠更靈活、更有效率，整體運作效能也更加提升，並表示基金長期穩健的操作績效，不僅攸關軍、公、教退休人員的退休金給付，也對現職軍、公、教人員及民眾信心具有關鍵性安定力量，可以在健全永續的退撫制度下，全心全力服務民眾，保障國家安全並追求經濟的繁榮與發展。

因此，他說，對於退撫基金而言，最重要的任務，就是積極提升長期而穩健的投資績效，確保基金永續經營。他也要求基金管理局為7月1日實施的公教人員退撫儲金新制做好規劃與準備，建立完善之新進公教人員個人專戶，並設計不同投資組合方案提供選擇，累計其投資收益，保障公教人員退撫權益。

黃榮村也期許基金管理局透過組織改造，強化投資決策效能，讓退撫基金運作持續精進及儲金業務順利推展，保障參加人員的退撫權益。

基金管理局指出，公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法及公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例法，業經總統於本年1月11日公布，本年7月1日以後初任之公教人員將建立新退撫制度，改採確定提撥制。

基金管理局表示，在兼顧個人財務自主及退休所得適足下，將為新進公教人員建構公教人員個人專戶專屬架構及數位化自主投資平台，並預計自114年1月1日起開辦自主投資，提供新進公教人員選擇，累積本金及孳息，作為退撫儲存準備。