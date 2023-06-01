基隆市政府5月31日下午發函給台電公司，依《行政程序法》廢止2020年基隆市政府原則同意四接開發的公函。台電認為基市府此舉「違反信賴保護原則」，將依法提出行政救濟。基隆市政府產發處長林鼎超1日表示，這就像水土保持規定一樣，怎麼可能拿到A地的水保執照就滿山頭開發？

基隆市政府5月31日發函給台電公司後，台電隨即發布新聞稿指出，依法行政應該是各級政府的唯一原則，基隆市府已於2020年發函同意，而且協和計畫開發範圍並未變動，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內，不應因市府更迭而改變法治基礎。

換句話說，台電認為，雖然先前提供給基隆市府的是四接2.0方案，但因為基隆市府是「原則同意」四接在「基隆市水產動植物保育區」進行開發；因此即使去年7月環評會上推出了四接東移方案，但因為仍在同一個保育區內開發，因此是沒有問題的。

對此，基隆市產發處長林鼎超表示，更換地點本來就應該向事業主管機關重新申請許可。林鼎超說：「就拿水土保持來舉例好了，難道業者打算在特定山頭開發，經申請取得了水保執照後，就可以任意在整座山頭換地方開發嗎？」

若台電真的依照基隆市政府的要求重送申請，林鼎超說，產發處會依照相關規定，要求台電針對打算開發的海域，找第三方公正單位進行環境影響評估的相關事項。

林鼎超說，台電原先向基隆市政府提出申請的計畫已經變更，本來就有責任向事業主管機關重新申請許可。因此，台電實在不該再糾結基隆市府撤銷先前的同意函文。林鼎超說，山頭的開發即時同一座山頭，都會因為地質、地形、地勢而有變化，更何況：「海面下的情況我們雖然看不到，更不表示所有的狀況都一樣。」

林鼎超認為，台電應該趕快向基隆市政府重新提出申請，才是妥善之道。